В Варшаве при наезде автомобиля пострадали восемь человек

Автомобиль на востоке Варшавы наехал на группу людей у школьного забора, несколько человек получили травмы.

Автомобиль на востоке Варшавы наехал на группу людей у школьного забора, несколько человек получили травмы.

Как передает Report, об этом сообщил телеканалу TVN24 представитель полиции Бартоломей Шнядала.

"По предварительным данным, полученным полицейскими на месте происшествия, водитель легкового автомобиля Kia сбил двух детей и взрослого мужчину, которые стояли на парковке перед школой", - рассказал Шнядала.

По его словам, водитель был трезв, инцидент произошел в районе 16:00 возле двуязычной начальной школы № 1 в районе Весола на востоке Варшавы.

Далее представитель Государственной пожарной службы Патрик Топольский в эфире телеканала TVN Warszawa заявил о восьми пострадавших в результате происшествия.

"Человек, управлявший легковым автомобилем, въехал в ограждение, в результате чего пострадали восемь человек. Среди пострадавших шесть детей и двое взрослых", - сказал он.