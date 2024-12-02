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В Варшаве по делу о шпионском ПО задержали экс-главу спецслужбы

В Варшаве по делу о шпионском ПО задержали экс-главу спецслужбы Сотрудники варшавской комендатуры полиции задержали утром в понедельник экс-главу польской спецслужбы Агентства внутренней безопасности (АВБ) Петра Погоновского.
Другие страны
2 декабря 2024 г. 12:46
В Варшаве по делу о шпионском ПО задержали экс-главу спецслужбы

Сотрудники варшавской комендатуры полиции задержали утром в понедельник экс-главу польской спецслужбы Агентства внутренней безопасности (АВБ) Петра Погоновского.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство РАР.

Задержание экс-главы АВБ было произведено для принудительной доставки в Сейм (нижнюю палату парламента), где Погоновский должен дать показания комиссии Сейма, расследующей использование израильского шпионского программного обеспечения для прослушивания польских политиков.

Ранее Погоновский неоднократно отказывался явиться в Сейм, заявляя, что не считает комиссию легитимной. 21 ноября ему было сделано последнее предупреждение, которое он также проигнорировал.

Погоновский возглавлял АВБ с 2016 по 2020 год, до этого занимал пост исполняющего обязанности руководителя этой спецслужбы и работал в Центральном антикоррупционном бюро.

Комиссия Сейма по расследованию предполагаемого использования спецслужбами шпионского ПО Pegasus при прежнем правительстве, сформированном партией "Право и справедливость", была создана в феврале этого года по решению премьер-министра Дональда Туска. По предварительным данным, могли прослушиваться разговоры более 500 политиков.

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Версия на азербайджанском языке Polşa xüsusi xidmət orqanının keçmiş rəhbəri saxlanılıb

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