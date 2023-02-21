Президент США прибыл в Варшаву

В Варшаве перекроют автомобильное движение в связи с визитом президента США Джо Байдена.

Президент США Джо Байден прибыл в столицу Польшы.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

Сообщается, что в Варшаве он встретился с польским лидером Анджеем Дудой.

15.57

В Варшаве перекроют автомобильное движение в связи с визитом президента США Джо Байдена.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщает пресс-служба полиции Варшавы в своем Twitter-аккаунте.

"Начались перекрытия движения", - говорится в сообщении.

Граждан просят пользоваться общественным транспортом.

Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский заявил, что Варшава в ходе визита Байдена в Польшу поднимет тему отправки Киеву боевых самолетов.