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Президент США прибыл в Варшаву

Президент США прибыл в Варшаву В Варшаве перекроют автомобильное движение в связи с визитом президента США Джо Байдена.
Другие страны
21 февраля 2023 г. 17:00
Президент США прибыл в Варшаву

Президент США Джо Байден прибыл в столицу Польшы.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

Сообщается, что в Варшаве он встретился с польским лидером Анджеем Дудой.

15.57

В Варшаве перекроют автомобильное движение в связи с визитом президента США Джо Байдена.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщает пресс-служба полиции Варшавы в своем Twitter-аккаунте.

"Начались перекрытия движения", - говорится в сообщении.

Граждан просят пользоваться общественным транспортом.

Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский заявил, что Варшава в ходе визита Байдена в Польшу поднимет тему отправки Киеву боевых самолетов.

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Версия на английском языке Traffic being blocked in Warsaw ahead of Biden's visit

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