В Варшаве центр мусульманской культуры забросали камнями

Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ Центр мусульманской культуры забросали камнями в Варшаве, на месте происшествия работает полиция, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

В результате инцидента, произошедшей минувшей ночью в варшавском микрорайоне Охота, никто не пострадал.

При этом неизвестные камнями выбили оконные стекла, уничтожили кондиционер. Пока неизвестно, сколько было злоумышленников, но по большому количеству разрушений видно, что их должно было быть, по крайней мере, несколько.

На месте происшествия сейчас работают полицейские, которые опрашивают свидетелей.

Представители центра ранее неоднократно получали угрозы, в том числе по электронной почте.