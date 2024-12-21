В Вануату произошло землетрясение магнитудой 6,2

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Вануату.

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Вануату.

Как передает Report, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр находился в 27 км к северо-западу от города Порт-Вилла с населением порядка 35,9 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Напомним, что 17 декабря Геологическая служба США сообщила о землетрясении магнитудой 7,4, произошедшем у побережья Вануату. В результате происшествия пострадали здания, в которых находятся посольства Новой Зеландии, США, Франции и ряда других государств. По данным агентства "Синьхуа", в результате стихии погибли двое китайских граждан.