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В Валенсии заразившимся COVID-19 туристам грозит штраф за нарушение карантина

В Валенсии заразившимся COVID-19 туристам грозит штраф за нарушение карантина Туристы, заразившиеся коронавирусом во время отпуска в Валенсии, должны будут находиться на карантине в номерах своих отелей.
Другие страны
20 июля 2021 г. 14:36
В Валенсии заразившимся COVID-19 туристам грозит штраф за нарушение карантина

Туристы, заразившиеся коронавирусом во время отпуска в Валенсии, должны будут находиться на карантине в номерах своих отелей.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила во вторник газета El Mundo.

За нарушение изоляции может быть наложен штраф в размере до 30 тыс. евро.

Новый протокол будет действовать до 15 сентября. Согласно норме инфицированный турист может быть помещен на карантин в отеле, кемпинге или апартаментах, где он остановился, на 10 дней из-за невозможности вернуться в свою страну. В гостиницах для изоляции постояльцев будут отведены специальные номера.

Продление пребывания в отелях может быть оплачено самим клиентом, в том числе через туристическую страховку. Расходы также может взять на себя гостиница в рамках плана по государственно-частному партнерству.

В отношении отелей и инфицированных туристов может быть наложен штраф за нарушение мер. Так, гостиницы, которые не продлят пребывание клиента с коронавирусом, могут быть оштрафованы на сумму от 10 тыс. до 100 тыс. евро. С инфицированного туриста, нарушившего карантин, могут взыскать от 601 до 30 тыс. евро в зависимости от риска для третьих лиц. При этом отели не будут иметь никаких полномочий заставлять заболевших клиентов оставаться в гостинице против воли.

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Версия на азербайджанском языке Valensiyada COVID-19-a yoluxmuş turist 30 min avro cərimələnə bilər
Версия на английском языке Tourists contracting COVID-19 in Valencia to be isolated in hotel rooms

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