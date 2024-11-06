В Валенсии из-за наводнений могли пропасть без вести 89 человек

По меньшей мере 89 человек могли пропасть без вести в результате наводнений в автономном сообществе Валенсия на востоке Испании.

По меньшей мере 89 человек могли пропасть без вести в результате наводнений в автономном сообществе Валенсия на востоке Испании.

Как передает Report , об этом сообщил Высший суд региона в X (ранее Twitter).

"Смешанные офисы <...> судебно-медицинских экспертов и силовиков насчитывают 89 случаев пропавших без вести", - уточняется в публикации.

Государственное метеорологическое агентство Испании 29 октября предупредило о неблагоприятной погоде в разных регионах страны из-за сильных дождей. На юге и востоке королевства из-за ливней уровень погодной опасности был повышен до максимального. Сильнее всего стихия затронула автономное сообщество Валенсия, где были зафиксированы наводнения.

На данный момент известно о 217 погибших в регионе. Поиск пропавших без вести продолжается.