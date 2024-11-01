В Испании число погибших в результате наводнения возросло до 205 человек

Число жертв ливней и наводнений в Валенсии выросло до 202 человека.

Число погибших в Испании в результате наводнения, считавшегося крупнейшим стихийным бедствием в Европе за последние пять десятилетий, возросло до 205 человек.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.

Из них 202 человека пришлось на Валенсию. Трое погибли в Кастилия-ла-Манче и Андалусии.

16.02

Число жертв ливней и наводнений в Валенсии выросло до 202 человека.

Как передает Report, об этом сообщает газета El Pais со ссылкой на Координационный центр по чрезвычайным ситуациям.

Местные власти сообщают, что продолжаются работы по спасению и идентификации жертв.

Отметим, что не исключается, что число пропавших без вести людей может достигать 250 человек.