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В Испании число погибших в результате наводнения возросло до 205 человек

В Испании число погибших в результате наводнения возросло до 205 человек Число жертв ливней и наводнений в Валенсии выросло до 202 человека.
Другие страны
1 ноября 2024 г. 16:53
В Испании число погибших в результате наводнения возросло до 205 человек

Число погибших в Испании в результате наводнения, считавшегося крупнейшим стихийным бедствием в Европе за последние пять десятилетий, возросло до 205 человек.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.

Из них 202 человека пришлось на Валенсию. Трое погибли в Кастилия-ла-Манче и Андалусии.

16.02

Число жертв ливней и наводнений в Валенсии выросло до 202 человека.

Как передает Report, об этом сообщает газета El Pais со ссылкой на Координационный центр по чрезвычайным ситуациям.

Местные власти сообщают, что продолжаются работы по спасению и идентификации жертв.

Отметим, что не исключается, что число пропавших без вести людей может достигать 250 человек.

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