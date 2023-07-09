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В Узбекистане завершилось голосование на досрочных выборах президента

В Узбекистане завершилось голосование на досрочных выборах президента Голосование на первых в истории Узбекистана досрочных выборах президента завершилось на всех избирательных участках на территории страны, но еще продолжается на некоторых зарубежных участках.
Другие страны
9 июля 2023 г. 19:32
В Узбекистане завершилось голосование на досрочных выборах президента

Голосование на первых в истории Узбекистана досрочных выборах президента завершилось на всех избирательных участках на территории страны, но еще продолжается на некоторых зарубежных участках.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе ЦИК Узбекистана.

"9 июля в 20:00 часов по местному времени (19:00 - бакинское) закрылись все участки на территории республики", - сказал представитель ЦИК. При этом он уточнил, что закрылось и большинство участков, организованных при дипломатических и других представительствах республики, из-за разницы во времени голосование продолжается только в США.

Для участия в голосовании зарегистрировали около 19,27 млн избирателей. Всего работало 10 784 участков, из них 56 - за рубежом, в 39 странах. По данным ЦИК, к 17:00 (16:00 - бакинское) явка на выборах составила 69,85%, свои голоса отдали почти 13,46 млн человек. Кроме того, около 815 тыс. граждан проголосовали досрочно.

По данным ЦИК, на выборы аккредитовано около 800 международных наблюдателей, представляющих несколько десятков государств и международных организаций, а также около 1,5 тыс. местных и иностранных журналистов.

Народно-демократическая и Экологическая партии выдвинули кандидатами в президенты своих лидеров Улугбека Иноятова и Абдушукура Хамзаева, Социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость") - первого заместителя председателя Верховного суда Робахон Махмудову, а Либерально-демократическая партия - действующего главу республики Шавката Мирзиёева. Демократическая партия Узбекистана "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение") решила поддержать кандидатуру Мирзиёева.

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