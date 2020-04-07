В Узбекистане зарегистрированы новые случаи заражения COVID-19

Число инфицированных новым коронавирусом COVID-19 в Узбекистане выросло еще на 15 человек, достигнув 472.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает во вторник пресс-служба Министерства здравоохранения страны.

"По состоянию на 7 апреля 2020 года 10.00 в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 472", - говорится в сообщении в Telegram-канале Минздрава. По данным ведомства, последние подтвержденные случаи выявлены среди граждан, которые находились на карантине в стационарных условиях.

В Узбекистане 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции, выявили первый в республике случай COVID-19. В понедельник число зарегистрированных случаев коронавируса выросло до 457, два пациента скончались, 30 выздоровели.

Власти страны с 1 апреля ввели в Ташкенте и регионах режим самоизоляции, гражданам старше 65 лет запрещено покидать дома. Около 100 тысяч человек находятся в карантине.Власти Узбекистана с 16 марта до 30 апреля приостановили транспортное сообщение с другими странами из-за угрозы распространения коронавируса. С 27 марта было приостановлено пассажирское транспортное сообщение между областями страны, разрешена только перевозка грузов.