В Узбекистане задержан контрабандист с более чем 4 кг золотых украшений

В Узбекистане задержан контрабандист с более чем 4 кг золотых украшений

Сотрудники Службы государственной безопасности Узбекистана задержали на границе с Кыргызстаном гражданина, пытавшегося незаконно ввезти в страну более чем 4 кг золотых украшений.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Службу государственной безопасности Узбекистана.

Инцидент произошел на погранично-таможенном посту "Водил авто" при пересечении границы в Ферганской области.

Как сообщили в СГБ, житель Андижана 1992 года рождения пытался провезти контрабанду, спрятав 859 ювелирных украшений и одни наручные часы под одеждой. По данным экспертизы, изделия изготовлены из золота и украшены бриллиантами. Общий вес ювелирных изделий составил 4 кг 155 граммов, а их стоимость оценивается в 5,213 млрд сумов ($409,309).

Установлено, что драгоценности были ранее доставлены из Турции в Кыргызстан группой торговцев, проживающих в Андижанской и Ферганской областях. Задержанный должен был переправить товар через границу за вознаграждение в размере $400.

В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 182 Уголовного кодекса Республики Узбекистан ("Контрабанда"). Ведется расследование, устанавливаются личности владельцев ценностей.