В Узбекистане задержали интернет-мошенников, выманивавших деньги через Telegram-каналы

В Узбекистане правоохранительные органы пресекли деятельность организованной группы интернет-мошенников, действовавших через Telegram.

В Узбекистане правоохранительные органы пресекли деятельность организованной группы интернет-мошенников, действовавших через Telegram.

Как передает Report со ссылкой на узбекские СМИ, злоумышленники обещали гражданам быстрый заработок на онлайн-трейдинге, в результате чего несколько человек стали жертвами обмана.

В сообщении отмечается, что жители Джизакской области Узбекистана обратились в полицию после того, как потеряли крупные суммы. Один мужчина перевел мошенникам 20,8 млн сумов ($1,6 тыс.), женщина - 4,82 млн сумов ($374), а еще один пострадавший - 3,8 млн сумов (около $295). Все они состояли в Telegram-каналах, администрируемых неким "трейдером" по имени Абдукодир, обещавшим высокий доход от инвестиций.

В ходе следствия было установлено, что за схемой стоит группа из девяти человек - шести мужчин и трех женщин, проживающих в Наманганской, Ташкентской и Сурхандарьинской областях. Все участники группы задержаны, возбуждено уголовное дело.

Во время обысков изъяты ноутбук, десять мобильных телефонов, банковские карты и иное оборудование, использовавшееся в преступной деятельности. Ведется проверка на причастность к другим эпизодам мошенничества.

Ранее МВД Узбекистана уже предупреждало граждан о росте числа мошеннических схем с использованием цифровых двойников и фейковых обещаний быстрой прибыли.