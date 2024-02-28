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В Узбекистане за три года построят 28 крупных солнечных и ветряных электростанций

В Узбекистане за три года построят 28 крупных солнечных и ветряных электростанций Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, что до 2027 года в стране будут созданы 28 новых солнечных и ветряных электростанций мощностью 8 ГВт.
Другие страны
28 февраля 2024 г. 18:56
В Узбекистане за три года построят 28 крупных солнечных и ветряных электростанций

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что до 2027 года в стране будут построены 28 новых солнечных и ветряных электростанций мощностью 8 ГВт.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу узбекского лидера.

"Исходя из спроса населения и отраслей экономики в ближайшие три года будут запущены 28 крупных солнечных и ветряных электростанций мощностью 8 ГВт, будет построено 944 км высоковольтных линий электропередачи и 6 крупных подстанций", - сказал Мирзиёев на совещании, посвященном приоритетным задачам в сфере возобновляемой энергетики.

Он отметил, что возможности "зеленой" энергетики превышают потребности Узбекистана в 10−12 раз. Сейчас в отрасль привлечены средства в размере 2,1 млрд долларов, а на стадии реализации находятся проекты на 13 млрд, добавил он.

По словам Мирзиёева, в 2024 году доля "зеленой" электроэнергии в структуре энергобаланса республики достигнет рекордных 15%.

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