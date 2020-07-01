В Узбекистане за сутки 329 человек заразились коронавирусом

Число инфицированных коронавирусом в Узбекистане за минувшие сутки увеличилось еще на 329 человек и достигло 8 627.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил Минздрав страны.

"По состоянию на 1 июля 2020 года 10.00 в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 8 627", - говорится в сообщении. По данным ведомства, 329 новых случаев – это новый рекорд числа заболевших за сутки. Прежний самый высокий прирост заболевания был отмечен утром 29 июня - 306 человек.

По данным Минздрава, общее число выздоровевших после коронавируса в Узбекистане возросло до 5 682. В понедельник из больниц были выписаны 186 человек, в понедельник – 167, в воскресенье – 89. Сейчас на лечении находятся 2 919 пациентов с COVID-19, в том числе 19 - в тяжелом состоянии, шесть - в критическом.

Общее число погибших от пандемии в стране составило 26 человек.