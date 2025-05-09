В Узбекистане взрыв бытового газа привел к гибели шести человек

В Самарканде шесть человек погибли в результате взрыва бытового газа в жилом доме.

В Самарканде шесть человек погибли в результате взрыва бытового газа в жилом доме.

Как сообщает Report со ссылкой на узбекские СМИ, инцидент произошел в ночь с 8 на 9 мая в одном из многоквартирных домов на улице Спитамен.

По предварительной информации, взрыв прогремел в результате утечки газа. Пожара после взрыва не последовало, но полностью обрушились три этажа здания и подвал.

На месте трагедии работает штаб экстренных служб. Под завалами были обнаружены тела шести погибших.

По данному факту начато предварительное следствие. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.