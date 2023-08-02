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В Узбекистане выпустили первый универсальный трактор

В Узбекистане выпустили первый универсальный трактор Первый универсальный трактор выпущен в Узбекистане в Чирчикском кластере сельскохозяйственного машиностроения.
Другие страны
2 августа 2023 г. 20:48
В Узбекистане выпустили первый универсальный трактор

Первый универсальный трактор выпущен в Узбекистане в Чирчикском кластере сельскохозяйственного машиностроения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба президента Шавката Мирзиёева.

По ее данным, кластер был создан в соответствии с постановлением президента в ноябре 2021 года на базе Чирчикского завода сельхозтехники, в настоящее время он способен производить до 15 тыс. тракторов прицепов и другой техники в год.

"Недавно в кластере был выпущен первый отечественный продукт - универсальный трактор", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Мирзиёев посетит новое предприятие и осмотрел собранные на нем первые экземпляры сельхозтехники. "В нашем сельском хозяйстве большой спрос на технику. Нужна доступная, отечественная, экономичная техника. Это требует работы над локализацией и себестоимостью. Если мы не будем снабжать дехкан недорогой техникой, не будет заинтересованности, - сказал он в ходе осмотра техники.

В кластере используются альтернативные источники энергии. В частности, на крышах производственных помещений на площади 20 тыс. кв. м установлены солнечные батареи, что позволяет покрывать до 30% потребности кластера в электроэнергии.

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Версия на азербайджанском языке Özbəkistanda ilk universal traktor istehsal edilib

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