​В Узбекистане возросло число зараженных коронавирусом

Число выявленных инфицированных коронавирусом в Узбекистане увеличилось еще на 38 и достигло 2 387.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения страны.

"В Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 2 387, скончались 10 пациентов ", - говорится в сообщении минздрава. Днем ранее было зафиксировано 24 новых случая COVID-19.

В Узбекистане 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции, выявили первый в республике случай COVID-19.