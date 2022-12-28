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В Узбекистане возбудили уголовное дело по факту смерти 18 детей

В Узбекистане возбудили уголовное дело по факту смерти 18 детей Служба государственной безопасности (СГБ) Узбекистана возбудила уголовное дело по факту гибели 18 детей из-за индийского препарата против ОРВИ, импортированного компанией Quramax Medical. Об этом Report передает со ссылкой на ТАСС.
Другие страны
28 декабря 2022 г. 00:49
В Узбекистане возбудили уголовное дело по факту смерти 18 детей

Служба государственной безопасности (СГБ) Узбекистана возбудила уголовное дело по факту гибели 18 детей из-за индийского препарата против ОРВИ, импортированного компанией Quramax Medical.

Об этом Report передает со ссылкой на ТАСС.

"В настоящее время Следственным управлением СГБ возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц ООО Quramax Medical и ООО "Научный центр стандартизации лекарственных средств", подозреваемые помещены в следственный изолятор СГБ", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что подозреваемых обвиняют по статье уголовного кодекса о производстве, изготовлении, приобретении, хранении, перевозке, сбыте недоброкачественных либо фальсифицированных лекарственных средств или изделий медицинского назначения, а также нарушении порядка реализации лекарств или медицинских изделий. Задержанным грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.

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Версия на азербайджанском языке Özbəkistanda 18 uşağın ölümü ilə bağlı cinayət işi açılıb

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