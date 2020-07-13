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В Узбекистане вновь приостанавливают авиа- и железнодорожное сообщение

В Узбекистане вновь приостанавливают авиа- и железнодорожное сообщение Специальная комиссия по предотвращению распространения коронавируса в Узбекистане из-за значительного роста числа заразившихся приняла решение вновь ввести в республике отмененные ранее карантинные ограничения, в том числе приостановить авиационные и желе
Другие страны
13 июля 2020 г. 05:30
В Узбекистане вновь приостанавливают авиа- и железнодорожное сообщение

Специальная комиссия по предотвращению распространения коронавируса в Узбекистане из-за значительного роста числа заразившихся приняла решение вновь ввести в республике отмененные ранее карантинные ограничения, в том числе приостановить авиационные и железнодорожные пассажирские перевозки.

Как сообщил журналистам на брифинге пресс-секретарь Минтранса республики Навруз Аширматов, с 13 июля авиаперелеты будут осуществляться только для вывоза соотечественников из-за границы, а поезда и автобусы дальнего следования будут использоваться только для перевозок узбекистанцев из приграничных районов в зоны обсервации.

При этом он отметил, что стоимость железнодорожных билетов на все отмененные поезда будет в ближайшее время возвращена пассажирам, а билеты на отмененные авиарейсы внутри республики будут действительны в течение года, ими можно будет воспользоваться после отмены карантинных ограничений. По словам Аширматова, компания "Тошшахартрансхизмат" ("Ташгортрансслужба") в период с 1 по 10 августа вернет жителям столицы стоимость неиспользованных в июле проездных карт и жетонов.

Напомним, что накануне спецкомиссия приняла решение полностью запретить движение автомобилей в выходные дни следующих двух недель июля. При этом ограничения не будут распространяться на автомобили со специальными стикерами, а также транспортные средства, работающие по решению спецкомиссии.

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