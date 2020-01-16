​В Узбекистане выберут членов верхней палаты парламента

Очередные выборы членов Сената (верхней палаты) Олий мажлиса (парламента) Узбекистана состоятся в республике 16-17 января.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, выборы пройдут на заседаниях местных, городских и районных органов власти.

"В соответствии с избирательным кодексом выборы членов верхней палаты парламента Узбекистана должны проводиться не позднее месяца после избрания депутатов местных органов представительной власти (выборы прошли 22 декабря 2019 года). Учитывая это, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) на своем очередном заседании, прошедшем 8 января, назначила совместные заседания кенгашей (советов), в ходе которых пройдут выборы сенаторов, на 16-17 января", - сказал председатель ЦИК Мирзо-Улугбек Абдусаломов.

По его словам, уже утверждены образцы бюллетеней, протоколов и других документов счетных комиссий.

На заседаниях кенгашей предстоит выбрать 84 сенаторов из числа депутатов местных органов власти: по шесть от Каракалпакии, Ташкента и 12 областей республики. Еще 16 членов верхней палаты назначаются указом президента Узбекистана. Ими становятся наиболее известные и авторитетные граждане республики.