В Узбекистане увеличилось число зараженных COVID-19

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В Узбекистане число инфицированных новым коронавирусом COVID-19 выросло на 14, достигнув 241.

Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает в субботу пресс-служба Министерства здравоохранения страны.

Первый в республике случай заражения выявили в середине марта у женщины, вернувшейся из Франции. В пятницу число зарегистрированных случаев коронавируса выросло до 227, два пациента скончались, 25 выздоровели. Власти страны с 1 апреля ввели в Ташкенте и регионах режим самоизоляции, гражданам старше 65 лет запрещено покидать дома.

"На сегодняшний день в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией увеличилось на 14 и составляет 241", - говорится в сообщении в Telegram-канале Минздрава.

Власти Узбекистана с 16 марта до 30 апреля приостановили транспортное сообщение с другими странами из-за угрозы распространения коронавируса. С 27 марта было приостановлено пассажирское транспортное сообщение между областями страны, разрешена только перевозка грузов. С 30 марта до 20 апреля прекращена работа всех аэропортов республики и любое авиасообщение, движение автотранспорта внутри Узбекистана осуществляется только по специальным разрешениям из-за распространения COVID-19.