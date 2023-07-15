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В Узбекистане установят 347 станций для контроля качества воздуха

В Узбекистане установят 347 станций для контроля качества воздуха В городах и областях Узбекистана к началу декабря текущего года будет введено в эксплуатацию 347 автоматизированных станций для мониторинга уровня загрязнения воздуха.
Другие страны
15 июля 2023 г. 14:14
В Узбекистане установят 347 станций для контроля качества воздуха

В городах и областях Узбекистана к началу декабря текущего года будет введено в эксплуатацию 347 автоматизированных станций для мониторинга уровня загрязнения воздуха.

Как передает Report, ссылаясь на Sputnik-Узбекистан, об этом сообщает министерство экологии страны.

"Подстанции устанавливаются Агентством гидрометеорологической службы на основе утвержденных Министерством экологии технических требований и карт размещения на территориях. Также при установке подстанций учитывают географическое положение районов и городов, климатические показатели и степень индустриализации", — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что при установке подстанций будут учитывать географическое положение и климатические показатели городов и областей.

Кроме того,1 января 2024 года сведения автоматизированных подстанций, устанавливаемых на территории Каракалпакстана, областей и города Ташкента, будут визуализированы путем интеграции системы госмониторинга окружающей среды в единую геоинформационную базу данных и регулярно обновляться на официальных веб-сайтах в режиме реального времени.

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