В Узбекистане три человека погибли при падении каменного валуна на автомобиль

Каменный валун упал на автомобиль на трассе на перевале Тахтакарача в Узбекистане, погибли три человека.

Каменный валун упал на автомобиль на трассе на перевале Тахтакарача в Узбекистане, погибли три человека.

Как передает Report, об этом сообщила Служба безопасности дорожного движения (СБДД) МВД республики в Telegram-канале.

"На 1138 км автодороги М-39 по направлению Китаб-Самарканд, проходящей по территории Китабского района Кашкадарьинской области, автомобиль Chevrolet Cobalt был раздавлен нестабильным валуном, упавшим со склона горы из-за влаги от осадков", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при аварии погибли три человека, которые находились в салоне этого автомобиля. На место ДТП прибыли спасатели и врачи скорой помощи.

Движение транспорта на перевале перекрыли, но в СБДД обещают скоро восстановить его. В ведомстве напомнили, что в Узбекистане сейчас сезон дождей, и призвали водителей к повышенной осторожности.