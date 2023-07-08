О нас

В Узбекистане созданы условия для участия в выборах лиц с ограниченными возможностями

В Узбекистане созданы условия для участия в выборах лиц с ограниченными возможностями Для людей с ограниченными возможностями здоровья созданы все условия для участия в досрочных выборах президента Узбекистана.
Другие страны
8 июля 2023 г. 16:52
В Узбекистане созданы условия для участия в выборах лиц с ограниченными возможностями

Для людей с ограниченными возможностями здоровья созданы все условия для участия в досрочных выборах президента Узбекистана.

Как передает командированный в Ташкент корреспондент Report, об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Узбекистана Зайниддин Низамходжаев на пресс-конференции для международных наблюдателей и представителей СМИ по вопросам подготовки и проведения досрочных выборов президента Республики Узбекистан, которые пройдут 9 июля.

"Каждый избирательный участок оснащен шаблоном, напечатанным шрифтом Брайля, чтобы инвалиды по зрению и слабовидящие граждане могли сами выражать свою волю", - сказал он.

Глава ЦИК отметил, что на избирательных участках размещены специально оборудованные секретные кабины для голосования лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Uzbekistan creates conditions for disabled persons’ participation in elections

Самое важное

Запад проявляет лицемерие в вопросе кассетных боеприпасов - МНЕНИЕ
Запад проявляет лицемерие в вопросе кассетных боеприпасов - МНЕНИЕ
8 июля 2023 г. 16:20
С сегодняшнего дня между Азербайджаном и ОАЭ вводится безвизовый режим
С сегодняшнего дня между Азербайджаном и ОАЭ вводится безвизовый режим
8 июля 2023 г. 09:21
Президент Албании и его супруга посетили Международный центр Низами Гянджеви
ФотоПрезидент Албании и его супруга посетили Международный центр Низами Гянджеви
7 июля 2023 г. 21:16
Президент Албании и его супруга ознакомились с Центром Гейдара Алиева
ФотоПрезидент Албании и его супруга ознакомились с Центром Гейдара Алиева
7 июля 2023 г. 20:01
Государственный секретарь Святого престола прибывает в Азербайджан
Государственный секретарь Святого престола прибывает в Азербайджан
7 июля 2023 г. 19:43
Яшар Гюлер: Турецкая армия поддерживает правое дело Азербайджана и других стран-союзников
Яшар Гюлер: Турецкая армия поддерживает правое дело Азербайджана и других стран-союзников
7 июля 2023 г. 19:42
Состоялась встреча президентов Азербайджана и Албании один на один
ФотоСостоялась встреча президентов Азербайджана и Албании один на один
7 июля 2023 г. 11:58
Состоялась церемония официальной встречи президента Албании
ФотоСостоялась церемония официальной встречи президента Албании
7 июля 2023 г. 11:44
Создана Бакинская инициативная группа против французского колониализма
Создана Бакинская инициативная группа против французского колониализма
6 июля 2023 г. 12:38
СМИ Турции широко осветили выступление Президента Ильхама Алиева на министерской встрече ДН
СМИ Турции широко осветили выступление Президента Ильхама Алиева на министерской встрече ДН
6 июля 2023 г. 00:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi