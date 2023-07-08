В Узбекистане созданы условия для участия в выборах лиц с ограниченными возможностями

Для людей с ограниченными возможностями здоровья созданы все условия для участия в досрочных выборах президента Узбекистана.

Для людей с ограниченными возможностями здоровья созданы все условия для участия в досрочных выборах президента Узбекистана.

Как передает командированный в Ташкент корреспондент Report, об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Узбекистана Зайниддин Низамходжаев на пресс-конференции для международных наблюдателей и представителей СМИ по вопросам подготовки и проведения досрочных выборов президента Республики Узбекистан, которые пройдут 9 июля.

"Каждый избирательный участок оснащен шаблоном, напечатанным шрифтом Брайля, чтобы инвалиды по зрению и слабовидящие граждане могли сами выражать свою волю", - сказал он.

Глава ЦИК отметил, что на избирательных участках размещены специально оборудованные секретные кабины для голосования лиц с ограниченными возможностями здоровья.