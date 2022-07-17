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В Узбекистане создали комиссию по расследованию беспорядков в Каракалпакстане

В Узбекистане создали комиссию по расследованию беспорядков в Каракалпакстане Законодательная палата и Сенат Верховного Меджлиса Узбекистана приняли решение о создании комиссии для проведения независимого расследования событий в Каракалпакстане.
Другие страны
17 июля 2022 г. 05:29
В Узбекистане создали комиссию по расследованию беспорядков в Каракалпакстане

Законодательная палата и Сенат Верховного Меджлиса Узбекистана приняли решение о создании комиссии для проведения независимого расследования событий в Каракалпакстане.

Об этом собщает Report со ссылкой на портал Kun.uz.

Соответствующее решение было принято на совместном заседании советов обеих палат.

Итоги расследования будут обнародованы.

Протесты, начавшиеся в Нукусе 1-2 июля, переросли в противоправные действия после того, как в повестку дня были внесены предложения о внесении изменений в статьи Конституцию о статусе Автономной Республики Каракалпакстан. В ходе массовых беспорядков погибли 18 человек, всего же ранения и травмы различной тяжести получили 243 гражданина, в том числе 38 сотрудников правоохранительных органов.

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