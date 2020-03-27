​В Узбекистане скончался первый пациент с коронавирусом

Министерство здравоохранения Узбекистана зарегистрировало первый случай смерти пациента, инфицированного коронавирусом. Из-за осложнений в результате инфекции умер 72-летний житель городе Намангана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в пятницу пресс-секретарь Минздрава республики Фуркат Санаев.

"72-летний житель Намангана был инфицирован COVID-19 от своей дочери, вернувшейся из Турции. Покойный многие годы лечился от сахарного диабета и острой сердечной недостаточности, некоторое время назад он перенес инфаркт", - уточнил Санаев.