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В Узбекистане сдали в эксплуатацию солнечную электростанцию мощностью 1 МВт

В Узбекистане сдали в эксплуатацию солнечную электростанцию мощностью 1 МВт Солнечная электрическая станция мощностью 1 МВт сдана в эксплуатацию в Наманганской области Узбекистана.
Другие страны
4 июля 2023 г. 19:49
В Узбекистане сдали в эксплуатацию солнечную электростанцию мощностью 1 МВт

Солнечная электрическая станция мощностью 1 МВт сдана в эксплуатацию в Наманганской области Узбекистана.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Минэнерго республики Узбекистан.

"На Туракурганской ТЭС сдана в эксплуатацию солнечная фотоэлектрическая станция мощностью 1 МВт для собственных нужд. В результате ввода в эксплуатацию дополнительно будет вырабатываться 1,9 млн кВтч электроэнергии в год. За счет этого ежегодно будет сэкономлено 500 тыс. куб. м природного газа", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, излишки электроэнергии, производимые на этой станции, продадут региональной электрической сети.

До конца года в Кашкадарьинской и Бухарской областях республики построят две солнечные электростанции мощность 500 МВт каждая. Ввод их в эксплуатацию позволит ежегодно дополнительно производить 2,3 млрд кВтч электроэнергии и экономить 588 млн куб. м газа.

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