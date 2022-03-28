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В Узбекистане реализуют проекты на сумму 3,5 млрд долларов

В Узбекистане реализуют проекты на сумму 3,5 млрд долларов В Узбекистане подписаны контракты и инвестиционные соглашения на сумму 7,8 млрд долларов, и достигнуты предварительные договоренности по реализации проектов на сумму 3,5 млрд долларов.
Другие страны
28 марта 2022 г. 14:25
В Узбекистане реализуют проекты на сумму 3,5 млрд долларов

В Узбекистане подписаны контракты и инвестиционные соглашения на сумму 7,8 млрд долларов, и достигнуты предварительные договоренности по реализации проектов на сумму 3,5 млрд долларов.

Как передает Report со ссылкой на посольство Узбекистана в Азербайджане, контакты были подписаны в рамках первого Ташкентского международного инвестиционного форума (ТМИФ).

В частности, в рамках форума были раскрыты инвестиционные и экономические возможности различных отраслей и регионов страны, рассмотрены результаты, достигнутые в социально-экономическом реформировании Узбекистана, а также приоритетные направления его дальнейшего развития, перспективы развития региональных и глобальных торговых связей, механизмы привлечения инвестиций, либерализации торговли и повышения конкурентоспособности национальной экономики, дальнейшие шаги по индустриализации страны и ориентированию промышленности на выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью, меры по трансформации отечественной энергетики и переходу на альтернативные источники энергии, вопросы укрепления транспортной взаимосвязанности стран региона и повышение их транзитного потенциала.

В том числе в ходе форума были обсуждены механизмы восстановления и стимулирования развития экономической активности в постковидный период, сокращения бедности, регулирования денежно-кредитной политики, поддержки бизнеса, развития банковской сферы и финансового рынка.

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