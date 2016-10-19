В Узбекистане разбился вертолет с военными, погибли девять человек

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Вертолет министерства обороны Узбекистана разбился в Ферганской области страны, погибли девять человек, в том числе шесть военнослужащих.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил в среду национальный телеканал "Узбекистон".

"Восемнадцатого октября 2016 года на территории Ферганской области потерпел катастрофу вертолет министерства обороны Ми-171, выполнявший плановый полет. В результате происшествия погибли три члена экипажа и шесть находившихся на борту военнослужащих вооруженных сил Республики Узбекистан", - сообщил телеканал.

Создана специальная комиссия по расследованию причин авиакатастрофы.