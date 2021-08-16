В Узбекистане разбился самолет с опознавательными знаками ВВС Афганистана

В Шерабадском районе Сурхандарьинской области Узбекистана потерпел крушение самолет с опознавательными знаками ВВС Афганистана.

В Шерабадском районе Сурхандарьинской области Узбекистана потерпел крушение самолет с опознавательными знаками ВВС Афганистана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает "Газета.uz".

По данным источника издания, двое афганских военнослужащих были госпитализированы в Термезский филиал республиканского научного центра экстренной медицинской помощи.

Минобороны Узбекистана изучает сообщения о крушении самолета.

Днем ранее в это же медучреждение были доставлены трое других военнослужащих Афганистана, отмечает источник. Вероятно, речь идет о трех раненых военных, о которых сообщало узбекское внешнеполитическое ведомство.

Все пятеро граждан Афганистана находятся в состоянии средней степени тяжести с травмами грудной клетки, сотрясением мозга и другими повреждениями.

Также известно о госпитализации в тяжелом состоянии одного военнослужащего Узбекистана. Связан ли этот инцидент с крушением афганского самолета, неизвестно.