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В Узбекистане раскрыли террористическую ячейку подразделения ИГ

В Узбекистане раскрыли террористическую ячейку подразделения ИГ Служба государственной безопасности (СГБ) Узбекистана раскрыла деятельность ячейки "Вилаят Хорасан", входящей в международную террористическую организацию "Исламское государство".
Другие страны
19 июля 2025 г. 08:46
В Узбекистане раскрыли террористическую ячейку подразделения ИГ

Служба государственной безопасности (СГБ) Узбекистана раскрыла деятельность ячейки "Вилаят Хорасан", входящей в международную террористическую организацию "Исламское государство".

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе СГБ Узбекистана.

"В ходе оперативных мероприятий, проведенных Службой государственной безопасности совместно с органами внутренних дел, в городе Намангане раскрыта тайная ячейка международной террористической организации "Исламское государство-Вилаят Хорасан". Проведены обыски в жилых помещениях 16 членов группы, в качестве вещественных доказательств изъяты 37 мобильных устройств связи, 51 экземпляр религиозной литературы без указания издателя, 40 DVD-дисков, 4 флеш-карты, а также ноутбук и планшет", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, организатором ячейки были созданы виртуальные каналы и группы в мессенджере Telegram, насчитывающие в общей сложности более 120 участников. Там распространялись экстремистские материалы.

"В настоящее время в отношении организатора и трех активных участников группы возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям уголовного кодекса, избрана мера пресечения в виде ареста. В отношении остальных участников группы также проводятся следственные действия", - добавили в СГБ.

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Версия на азербайджанском языке Özbəkistanda İŞİD-ə məxsus terror qruplaşması aşkar edilib

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