В Узбекистане пройдут выборы в нижнюю палату парламента

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Кампания по выборам в законодательную (нижнюю) палату Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана, а также в областные, районные и городские кенгаши (советы) народных депутатов, стартовавшая 15 сентября, завершилась. 20,8 млн. граждан республики придут на участки, чтобы выбрать тех, кто будет представлять их интересы на всех уровнях законодательной власти в течение ближайших пяти лет, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Как говорится в промежуточном отчете миссии наблюдателей СНГ, "в техническом отношении все готово к проведению голосования". В интервью местным СМИ ее руководитель, председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев констатировал, что "подготовке и проведению этого важного политического события (выборов) в Узбекистане уделяется огромное внимание".

"Тот факт, что в выборах 2014 года изъявили желание участвовать много международных наблюдателей, говорит о большом интересе к Узбекистану в мире, его растущем международном авторитете, - отметил он. - В этом году в состав миссии наблюдателей от СНГ вошли 76 человек, представляющих восемь стран и Исполнительный комитет СНГ. Это руководители и члены Центризбиркомов, парламентарии, дипломаты, члены правительств, представители различных политических партий, имеющие огромный опыт работы в оценке выборов". "Уверен, что предстоящие парламентские выборы в Узбекистане пройдут на высоком уровне", - подчеркнул Лебедев.

Вместе с тем, нынешние выборы являются отправной точкой для другого важного политического события в республике - выборов главы государства. Согласно законодательству, они должны пройти не позднее, чем через 90 дней после парламентских. Ранее предполагалось, что президентский срок Ислама Каримова истечет в конце 2014 года, однако после вступления в силу поправок к закону "Об очередных выборах в представительные органы государственной власти и президента Республики Узбекистан" его полномочия были продлены еще на полгода.