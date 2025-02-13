Узбекистан в апреле примет первый саммит ЕС-Центральная Азия

В Узбекистане 3-4 апреля состоится первый в истории саммит ЕС-Центральная Азия.
Как передает Report со ссылкой на ЕС, саммит станет важной вехой в укреплении сотрудничества между Европейским Союзом и странами региона.
В мероприятии примут участие президент Европейского совета Антониу Кошта, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, а также лидеры Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев будет председательствовать на встрече.
Антониу Кошта подчеркнул важность укрепления партнерских отношений в условиях глобальной нестабильности. "В условиях беспорядка и фрагментации единственным жизнеспособным решением для ЕС является построение более крепких партнерских отношений для продвижения мира и процветания. Саммит ЕС-Центральная Азия укрепит нашу приверженность совместной работе ради мира, безопасности и устойчивого развития", - приводит его слова пресс-служба.
Ожидается, что главными темами повестки станут развитие транспортных и цифровых связей между ЕС и Центральной Азией, поддержка энергетического перехода, а также экономическое и оборонное взаимодействие.