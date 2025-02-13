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Узбекистан в апреле примет первый саммит ЕС-Центральная Азия

Узбекистан в апреле примет первый саммит ЕС-Центральная Азия В Узбекистане 3-4 апреля состоится первый в истории саммит ЕС-Центральная Азия.
Другие страны
13 февраля 2025 г. 15:06
Узбекистан в апреле примет первый саммит ЕС-Центральная Азия

В Узбекистане 3-4 апреля состоится первый в истории саммит ЕС-Центральная Азия.

Как передает Report со ссылкой на ЕС, саммит станет важной вехой в укреплении сотрудничества между Европейским Союзом и странами региона.

В мероприятии примут участие президент Европейского совета Антониу Кошта, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, а также лидеры Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев будет председательствовать на встрече.

Антониу Кошта подчеркнул важность укрепления партнерских отношений в условиях глобальной нестабильности. "В условиях беспорядка и фрагментации единственным жизнеспособным решением для ЕС является построение более крепких партнерских отношений для продвижения мира и процветания. Саммит ЕС-Центральная Азия укрепит нашу приверженность совместной работе ради мира, безопасности и устойчивого развития", - приводит его слова пресс-служба.

Ожидается, что главными темами повестки станут развитие транспортных и цифровых связей между ЕС и Центральной Азией, поддержка энергетического перехода, а также экономическое и оборонное взаимодействие.

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