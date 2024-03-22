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В Узбекистане произошло землетрясение

В Узбекистане произошло землетрясение В Ташкенте и еще нескольких регионах Узбекистана произошло землетрясение, его эпицентр магнитудой 5,4 находился в Таджикистане.
Другие страны
22 марта 2024 г. 10:13
В Узбекистане произошло землетрясение

В Ташкенте и еще нескольких регионах Узбекистана произошло землетрясение, его эпицентр магнитудой 5,4 находился в Таджикистане.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана.

"В 8:47 по местному времени в пятницу в Ташкенте и других регионах Узбекистана ощущалось землетрясение с эпицентром в районе Лахш Таджикистана, эпицентр находился в 313 км в юго-восточном направлении от Ташкента. Магнитуда в эпицентре составила 5,4. Глубина очага - 15 км", - говорится в сообщении.

По данным Центра, в Ташкенте и Сырдарьинской области подземные толчки ощущались с силой 2 балла, в Андижанской и Наманганской областях - 2-3 балла, Ферганской области - 3 балла.

О жертвах и разрушениях не сообщается.

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