​В Узбекистане проходит второй тур парламентских выборов

Повторное голосование на выборах в Законодательную палату Олий Мажлиса (нижнюю палату парламента) Узбекистана в округах, где ни один депутат не набрал необходимое количество голосов, проходит в воскресенье, передает Report.

"Повторное голосование по двум кандидатам в депутаты, получившим наибольшее число голосов, в соответствии с Избирательным кодексом проводится в 25 из 125 округов", - сообщили в пресс-службе ЦИК республики.

Там отметили, что избирательные участки в 25 округах открылись 08:00 по местному времени (07:00 - бакинское) и продолжат работу до 20:00 (19:00 - бакинское).

Выборы в нижнюю палату парламента Узбекистана состоялись 22 декабря минувшего года, в ходе которых были избраны депутаты по 125 избирательным округам, а в 25, где ни один из кандидатов не набрал более половины голосов, необходимых для победы, был назначен второй тур.

Как сообщалось, в выборах тогда приняли участие 13 млн 963 тыс. 627 избирателей, что составило 67,8% от общего списочного числа, с учетом узбекских граждан, проживающих за границей.