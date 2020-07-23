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В Узбекистане продлят карантин из-за коронавируса

В Узбекистане продлят карантин из-за коронавируса ​​​​​​​Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев согласился с предложением республиканской спецкомиссии по борьбе с коронавирусом COVID-19 о продлении карантина, чтобы пресечь распространение инфекции.
Другие страны
23 июля 2020 г. 23:18
В Узбекистане продлят карантин из-за коронавируса

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев согласился с предложением республиканской спецкомиссии по борьбе с коронавирусом COVID-19 о продлении карантина, чтобы пресечь распространение инфекции.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает в четверг пресс-служба главы государства.

Отметим, что к четвергу число зарегистрированных случаев составляло 18 531, скончались 98 пациентов, 9 872 выздоровели. На лечении находятся 8 560 пациентов с коронавирусом, в том числе 100 - в тяжелом состоянии, 27 - в критическом. Власти страны продлили карантин в республике до 1 августа.

По данным пресс-службы, Мирзиеев в четверг провёл видеоселекторное совещание, где он отдельно затронул вопросы противодействия коронавирусу в стране.

Лидер Узбекистана отметил, что ситуация с COVID-19 в стране остается серьезной. "В связи с этим, а также в целях замедления распространения инфекции, резкого снижения количества смертельных исходов президент согласился с предложением республиканской специальной комиссии о продлении карантинных ограничений", - говорится в сообщении.

"Растет число больных в тяжелом состоянии. Вместе с коронавирусом учащаются случаи пневмонии", - отметил Мирзиеев, которого цитирует его пресс-служба. По его оценке, важнейшая задача на сегодня - разорвать цепь распространения вируса среди населения, для чего необходимо безусловно соблюдать требования карантина.

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