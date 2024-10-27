В Узбекистане признали парламентские выборы в стране состоявшимися

Парламентские выборы в Узбекистане состоялись, явка достигла 47,62%, превысив необходимый порог.

Парламентские выборы в Узбекистане состоялись, явка достигла 47,62%, превысив необходимый порог.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщил на брифинге в пресс-центре зампредседателя Центризбиркома (ЦИК) Узбекистана Бахром Кучкаров.

"Явка на выборы в Законодательную (нижнюю) палату парламента Узбекистана к 13:00 (12:00 по Баку) составила 47,62%, превысив таким образом порог в 33%, необходимый для признания выборов состоявшимися", - сказал он.

Отмечается, что это важное событие проходит в условиях возросшей общественно-политической активности в нашей стране, под лозунгом "Мой выбор - процветающая Родина".

В выборах участвуют пять партий: Движение предпринимателей и деловых людей - Либерально-демократическая партия Узбекистана, Демократическая партия "Миллий тикланиш", Экологическая партия, Народно-демократическая партия и Социал-демократическая партия "Адолат".

Впервые в истории Узбекистана выборы в Законодательную палату Олий Мажлиса проводятся на основе мажоритарно-пропорциональной, то есть смешанной избирательной системы. 75 депутатов избираются непосредственно по мажоритарной системе, то есть путем голосования избирателей за предпочитаемых ими кандидатов, а остальные 75 - по пропорциональной системе, когда голоса отдаются за политические партии.