В Узбекистане приостановили продажу всех препаратов индийской фармкомпании

Реализация всех препаратов индийской фармацевтической компании Marion Biоtech на территории Узбекистана приостановлена, причиной этому стало выявление в них ядовитых компонентов, от которых умерли 20 детей.

Реализация всех препаратов индийской фармацевтической компании Marion Biоtech на территории Узбекистана приостановлена, причиной этому стало выявление в них ядовитых компонентов, от которых умерли 20 детей.

Как передает Report , об этом сообщило министерство здравоохранения Узбекистана.

"Углубленный контроль качества показал, что в некоторых сериях препаратов "Док-1 Макс" и "Амбронол" вместо пропиленгликоля или вместе с ним имелись этиленгликоль и диэтиленгликоль. С учетом этого, министерство здравоохранения в целях охраны здоровья населения и дополнительной проверки остальных лекарственных средств приостановил реализацию всех препаратов, ввезенных в Узбекистан в 2022 году", - говорится в сообщении Telegram-канала минздрава Узбекистана.