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В Узбекистане при утечке аммиака на химзаводе пострадали около 10 человек

В Узбекистане при утечке аммиака на химзаводе пострадали около 10 человек В городе Коканде на востоке Узбекистана из-за утечки аммиака на химическом заводе пострадали около 10 человек.
Другие страны
16 мая 2025 г. 22:38
В Узбекистане при утечке аммиака на химзаводе пострадали около 10 человек

В городе Коканде на востоке Узбекистана из-за утечки аммиака на химическом заводе пострадали около 10 человек.

Как передает Report со ссылкой на портал Kun.uz, об этом сообщило Управление Национальной гвардии по Ферганской области.

Согласно данным ведомства, около 20:30 по местному времени (19:30 по Баку) при перекачке жидкого аммиака из железнодорожной цистерны в специальную емкость произошел разлив.

"На место происшествия были немедленно мобилизованы соответствующие службы, последствия ситуации устранены. Все граждане и рабочие завода были эвакуированы с места происшествия. Около 10 человек обратились за неотложной медицинской помощью", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на момент публикации всех пострадавших уже отпустили домой ввиду хорошего самочувствия.

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Версия на азербайджанском языке ФотоÖzbəkistanda kimya zavodunda sızma olub, 10-a yaxın insan zərər çəkib

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