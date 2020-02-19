В Узбекистане пресекли деятельность террористической группировки

Правоохранительные органы Узбекистана задержали 21 жителя страны по подозрению в участии в террористическом сообществе, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщили в ГУВД Ташкента, в рамках уголовного дела, возбужденного по статье "прохождение обучения, выезд или передвижение в целях осуществления террористической деятельности", по 18 адресам в столице был проведен обыск и задержан 21 человек".

По данным ведомства, задержанные попали под идеологическое влияние уроженца Ташкента, гражданина Узбекистана, в настоящее время осуществляющего деятельность в рядах группировки в Сирии.

"Они планировали оказать ему финансовую помощь, отправиться туда и вступить в ряды группировки", - отмечается в сообщении.

Санкция статьи "прохождение обучения, выезд или передвижение в целях осуществления террористической деятельности" предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком до семи лет.