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В Узбекистане предлагают продлить президентский срок до 7 лет

В Узбекистане предлагают продлить президентский срок до 7 лет Проект Конституционного закона Республики Узбекистан "О внесении изменений и дополнений в конституцию Республики Узбекистан", в котором есть пункт об увеличении президентского срока с пяти до семи лет, опубликован в парламентских изданиях страны в субботу
Другие страны
25 июня 2022 г. 11:05
В Узбекистане предлагают продлить президентский срок до 7 лет

Проект Конституционного закона Республики Узбекистан "О внесении изменений и дополнений в конституцию Республики Узбекистан", в котором есть пункт об увеличении президентского срока с пяти до семи лет, опубликован в парламентских изданиях страны сегодня для всенародного обсуждения. Об этом передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Накануне Законодательная палата Олий Мажлиса (нижняя палата парламента) приняла законопроект в первом чтении и приняла постановление о вынесении его на всенародное обсуждение.

Предлагаемые изменения и дополнения охватывают более шестидесяти статей конституции Узбекистана. В нем определены благоприятный деловой и инвестиционный климат в государстве, защита добросовестной конкуренции, обеспечение условий для развития предпринимательства, недопущения монополизации экономической деятельности, право осуществления предпринимателями любой деятельности, не запрещенной законом, получать неограниченный размер дохода.

В проекте также отражены нормы дальнейшего совершенствования основ государственной власти, усиления полномочий парламента, обеспечения активного участия граждан в законотворческом процессе.

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