В Узбекистане построят "умный город" стоимостью от 10 млрд долларов

Американская компания CN Associates изъявила желание построить в Нурафшане (Узбекистан) "умный город".

Американская компания C&N Associates изъявила желание построить в Нурафшане (Узбекистан) "умный город".

Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение хокимията (администрации) Ташкентсткой области.

“Делегация C&N Associates во главе с директором компании Джеймсом Хаббардом озвучила свое предложение хокиму области Зойиру Мирзаеву. Компания представила свой проект постройки на территории земельного участка в 1600 га в городе Нурафшан нового города, основанного на технологии ”умный город””, - говорится в инфоормации.

Отмечается, что общая стоимость проекта оценивается в 10-15 млрд долларов. На его реализацию предлагается привлечь свыше 15 инвесторов, причем на начальном этапе – для строительства завода по выпуску стройматериалов на основе дешёвого и качественного местного сырья.

“Также на встрече были рассмотрены варианты размещения на территории "умного города" государственного предприятия и организаций, медицинских, учебных учреждений, а также промышленных зон, технопарков”, - говорится в сообщении.

По итогам встречи было принято решение о заключении меморандума по обсуждённым вопросам сотрудничества.