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В Узбекистане подписан закон в связи с отстранением от работы непривитых сотрудников

В Узбекистане подписан закон в связи с отстранением от работы непривитых сотрудников Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал принятый парламентом закон, позволяющий отстранять от работы сотрудников, которые не прошли вакцинацию.
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3 августа 2021 г. 12:15
В Узбекистане подписан закон в связи с отстранением от работы непривитых сотрудников

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал принятый парламентом закон, позволяющий отстранять от работы сотрудников, которые не прошли вакцинацию.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, документ во вторник опубликован в газете "Народное слово", печатном органе парламента и правительства республики.

В соответствии с законом, в статью 113 трудового кодекса внесено изменение, что в случае отказа работника от прохождения профилактической вакцинации, вводимой при наличии угрозы распространения инфекционных заболеваний (при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья), работодатель вправе не допускать его к работе. Также в статью 28 закона "Об охране здоровья граждан" внесена конкретная норма, согласно которой, по решению главного государственного санитарного врача Республики Узбекистан, может быть введено проведение [обязательной] профилактической вакцинации населения в случае угрозы распространения карантинных и других опасных для человека инфекционных заболеваний.

Ранее, по решению спецкомиссии по борьбе с коронавирусом, с 17 июля в Узбекистане была введена обязательная вакцинация от COVID-19 для сотрудников образовательных, медицинских учреждений, госслужащих, торговых предприятий и ряда других категорий граждан Узбекистана.

В соответствии с законодательством Узбекистана, закон о внесении поправок в трудовой кодекс и закон "Об охране здоровья граждан" вступили в силу с момента их официального опубликования.

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