В Узбекистане открылись избирательные участки на выборах президента

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Избирательные участки открылись в воскресенье для голосования на выборах президента в Узбекистане.

Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, участки будут работать с 06.00 по местному времени до 20.00.

Все четыре политические партии, официально действующие в стране, зарегистрировали кандидатов.

Второго сентября в возрасте 78 лет от инсульта скончался первый президент Узбекистана Ислам Каримов. Временно исполняющим обязанности главы республики на совместном заседании обеих палат парламента был назначен Мирзиеев. По мнению политологов, именно он является главным претендентом на пост президента.

Мирзиеев выдвинут от Либерально-демократической партии Узбекистана (УзЛиДеП).