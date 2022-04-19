В Узбекистане опровергли сообщения об обстреле из Афганистана

Пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов назвал в понедельник не соответствующими действительности сообщения об обстреле военных частей страны с территории Афганистана.

Пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов назвал в понедельник не соответствующими действительности сообщения об обстреле военных частей страны с территории Афганистана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом Асадов написал в официальном Telegram-канале.

"Распространяемая некоторыми Telegram-каналами информация о якобы ракетном обстреле с территории Афганистана частей Вооруженных сил Узбекистана в районе города Термеза абсолютно не соответствует действительности", - написал пресс-секретарь.

По данным Минобороны и Пограничных войск Узбекистана, на узбекско-афганской границе никакой военной активности не наблюдается, ситуация стабильная, заверил Асадов. Он попросил граждан страны не поддаваться провокациям.