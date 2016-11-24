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    В Узбекистане начинается досрочное голосование на выборах президента

    Выборы президента республики состоятся 4 декабря

    Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Досрочное голосование на выборах президента Узбекистана начинается 24 ноября и завершится 2 декабря в соответствии с законом республики о выборах главы государства, передает Report.

    Второго сентября в возрасте 78 лет от инсульта скончался первый президент Узбекистана Ислам Каримов. Временно исполняющим обязанности главы республики назначен премьер-министр Шавкат Мирзиеев. Выборы президента республики состоятся 4 декабря. Глава государства будет избран на пятилетний срок.

    В соответствии с законом "О выборах президента Республики Узбекистан", избиратель, не имеющий возможности в день выборов находиться по месту своего жительства, имеет право на досрочное голосование. Досрочное голосование начинается за десять дней до выборов и заканчивается за один день до выборов.

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