В Узбекистане начинается досрочное голосование на выборах президента

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Досрочное голосование на выборах президента Узбекистана начинается 24 ноября и завершится 2 декабря в соответствии с законом республики о выборах главы государства, передает Report.

Второго сентября в возрасте 78 лет от инсульта скончался первый президент Узбекистана Ислам Каримов. Временно исполняющим обязанности главы республики назначен премьер-министр Шавкат Мирзиеев. Выборы президента республики состоятся 4 декабря. Глава государства будет избран на пятилетний срок.

В соответствии с законом "О выборах президента Республики Узбекистан", избиратель, не имеющий возможности в день выборов находиться по месту своего жительства, имеет право на досрочное голосование. Досрочное голосование начинается за десять дней до выборов и заканчивается за один день до выборов.