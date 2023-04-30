В Узбекистане начался референдум по новому тексту конституции страны

Референдум по вопросу о внесении поправок в текст конституции пройдет сегодня в Узбекистане. В тексте основного закона, поправки к которому ранее утвердили обе палаты парламента и Конституционный суд страны, предполагается увеличить число статей со 128 до

Референдум по вопросу о внесении поправок в текст конституции пройдет сегодня в Узбекистане. В тексте основного закона, поправки к которому ранее утвердили обе палаты парламента и Конституционный суд страны, предполагается увеличить число статей со 128 до 155, а конституционных норм - с 275 до 434, в общей сложности основной закон предлагается обновить на 65%.

Как передает Report, голосование по поправкам в конституцию Узбекистана пройдет с 8:00 по 20:00 по ташкентскому времени (с 7:00 по 19:00 по бакинскому времени).

Как сообщил глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Узбекистана Зайниддин Низамходжаев, в стране образовано 10 758 участков для голосования на референдуме. Центризбирком также создал 55 участков при дипломатических и иных представительствах республики в 39 иностранных государствах.

На нескольких участках в Ташкенте для установления личности граждан впервые в истории страны будут использовать систему биометрической идентификации.

Согласно законодательству Узбекистана, в субботу был день тишины, когда запрещено проводить агитацию.

Конституционный референдум проводится по инициативе президента Шавката Мирзиёева. В декабре 2021 года он предложил внести изменения в основной закон и провести для этого всенародный референдум. В мае 2022 года парламент сформировал комиссию для разработки поправок, а уже в июле был подготовлен законопроект, предусматривающий около 200 изменений в принятой в 1992 году Конституции Узбекистана.

Согласно решению парламента, всенародное обсуждение законопроекта должно было продлиться до 4 июля 2022 года. Однако из-за массовых беспорядков, произошедших в Каракалпакыстане под предлогом несогласия с изменением статуса этого региона в новой редакции конституции, срок обсуждения несколько раз продлевали. В результате статус Каракалпакыстана как суверенной республики в составе Узбекистана решили сохранить.

Одна из главных поправок в основной закон страны касается продления полномочий президента страны с пяти до семи лет. Сроки действующего главы государства Мирзиёева будут обнулены, то есть в 2026 году он сможет баллотироваться в третий раз.

Также вводится норма, согласно которой одно и то же лицо не может избираться или назначаться на определенную должность более двух сроков подряд. Речь идет о спикерах обеих палат парламента, президенте Узбекистана (в соответствии с действующей конституцией), главах городских, районных и областных советов народных депутатов, руководителях местных администраций, председателях и заместителях председателя Верховного суда, Высшего совета судей, главе ЦИК и генеральном прокуроре. Число сенаторов (членов верхней палаты парламента) планируется сократить с нынешних 100 до 65.

Кроме того, согласно поправкам, Узбекистан провозглашается социальным государством, а нормы его обязательств увеличиваются почти в три раза. Так, планируется предоставлять нуждающимся гражданам жилье, определять минимальный размер зарплаты с учетом обеспечения достойного проживания человека и закрепить права граждан страны на получение гарантированного объема медицинской помощи. Также в конституции оговаривается право молодежи обучаться в вузах за счет государства на основе гранта.

На референдуме гражданам предстоит ответить на один вопрос в бюллетене для голосования: "Принимаете ли вы конституционный закон Республики Узбекистан "О Конституции Республики Узбекистан?" Участники плебисцита должны будут отметить один из вариантов ответа на вопрос - "да" или "нет". Если отметки будут проставлены в обеих графах, то бюллетень признают недействительным. Также он будет недействительным, если в нем не будет отмечен ни один ответ.

В списки избирателей включены чуть менее 20 млн граждан Узбекистана, которые имеют право проголосовать на референдуме. Ранее пресс-служба ЦИК Узбекистана сообщила, что более 610 тыс. граждан воспользовались правом досрочного голосования, которое прошло с 19 по 26 апреля.

В соответствии с законодательством Узбекистана, референдум признают состоявшимся, если в нем примут участие более половины граждан, внесенных в списки избирателей. Решение по вынесенному на голосование вопросу считается принятым, если его поддержат более половины граждан республики, пришедших на участки для голосования.

ЦИК Узбекистана опубликует официальные итоги референдума не позднее чем через 10 дней после проведения голосования.

Решение, принятое по итогам плебисцита, не нуждается в каком-либо подтверждении актами органов государственной власти республики. Обновленная Конституция Узбекистана в случае ее принятия вступит в силу со дня официального опубликования ЦИК результатов референдума.