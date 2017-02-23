В Узбекистане на химическом заводе прогремел взрыв, есть погибшие

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ На АО "Ферганаазот", крупнейшем производителе азотных удобрений в Узбекистане (Фергана, областной центр на востоке страны), произошел взрыв, есть жертвы.

Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом сoобшил МЧС республики.

"Двадцать третьего февраля в Фергане на ОАО "Ферганаазот" при проведении ремонтно-монтажных работ в аммиачном цехе произошел взрыв. Имеются жертвы", — говорится в сообщении. Число жертв не указывается.

По данным МЧС, создана правительственная комиссия по выяснению причин и обстоятельств происшествия, а также оказанию всей необходимой помощи семьям пострадавших.