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    В Узбекистане на химическом заводе прогремел взрыв, есть погибшие

    Cоздана правительственная комиссия по выяснению причин и обстоятельств происшествия

    Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ На АО "Ферганаазот", крупнейшем производителе азотных удобрений в Узбекистане (Фергана, областной центр на востоке страны), произошел взрыв, есть жертвы.

    Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом сoобшил МЧС республики.

    "Двадцать третьего февраля в Фергане на ОАО "Ферганаазот" при проведении ремонтно-монтажных работ в аммиачном цехе произошел взрыв. Имеются жертвы", — говорится в сообщении. Число жертв не указывается.

    По данным МЧС, создана правительственная комиссия по выяснению причин и обстоятельств происшествия, а также оказанию всей необходимой помощи семьям пострадавших.

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