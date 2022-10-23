В Узбекистане из-за взрыва на военном складе повреждены более 3,7 тыс. зданий

Более 3,7 тыс. жилых и нежилых помещений получили различные повреждения в результате взрыва на складе Минобороны Узбекистана, который произошел 22 октября в Сырдарьинской области на западе страны.

Более 3,7 тыс. жилых и нежилых помещений получили различные повреждения в результате взрыва на складе Минобороны Узбекистана, который произошел 22 октября в Сырдарьинской области на западе страны.

Как передает Report, об этом заявили в пресс-службе хокимията (администрации) региона.

"Населенные пункты, расположенные вблизи воинской части, были полностью перекрыты и оцеплены. Согласно подсчетам, установлено, что в 3 742 жилых и нежилых помещениях имелись частичные повреждения кровли, перекрытий, окон и дверей", - говорится в сообщении администрации Сырдарьинской области на странице в Facebook.

Отмечается, что к настоящему времени в получивших повреждения зданиях установлено 2 тыс. кв. м окон, восстановительные работы продолжаются. Для оценки ущерба, причиненного взрывом, была создана специальная рабочая группа, в которую вошли представители профильных ведомств и местных властей, добавили в областной администрации.

22 октября в Минобороны Узбекистана сообщили, что на складе ведомства в поселке Малик Сырдарьинской области произошел взрыв. По информации Минздрава республики, в результате происшествия пострадали 16 человек.