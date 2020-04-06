В Узбекистане граждан попросили вести дневники из-за пандемии COVID-19

Генеральная прокуратура Узбекистана попросила граждан вести дневники с записями своих контактов и передвижений на период карантинных мероприятий по недопущению распространения COVID-19,

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Генеральная прокуратура просит наших граждан с сегодняшнего дня вести дневники. Целесообразно, чтобы каждый гражданин записывал, где он бы, когда, и каким образом он общался с другими людьми", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

По данным пресс-службы, в настоящее время специальная межведомственная рабочая группа проводит работу по определению лиц, контактировавшими с зараженными коронавирусом. "Эта группа выясняет, где был больной, с кем он общался. Создается эпидемиологический маршрут", - добавили в Генпрокуратуре.

Ранее Минздрав Узбекистана сообщал, что запущена интерактивная карта историй передвижений инфицированных COVID-19. На сайте сoronavirus.uz, можно проследить, какие общественные места больные посетили до госпитализации.